Une première édition printanière pour le Carrousel international du film de Rimouski

Une première en 37 ans, le Carrousel international du film de Rimouski sera présenté au printemps, soit du 29 mars au 5 avril.

La porte-parole de l’événement est nulle autre que Ludivine Reding, la comédienne qui incarne le rôle principal dans la populaire série Fugueuse.

Le festival s’annonce chargé, tant au niveau du volet scolaire, du volet professionnel et de la programmation.

79 courts métrages et 6 longs métrages issus de 23 pays différents seront présentés. « On a un volet professionnel, mais c’est aussi axé grand public, des films que les gens ne verront pas naturellement au cinéma, mais qui sont tout de même accessibles, explique la responsable des communications et du marketing, Camille Campeau. On a des blocs de courts métrages pour les jeunes enfants, les adolescents et les jeunes adultes. »

Le festival sera lancé par la projection du film L’extraordinaire voyage de Marona de la réalisatrice roumaine Anca Damian à la Coop Paradis.

« On aimerait que les salles soient remplies, que les enfants et les familles viennent au festival. On veut rendre le court métrage et le cinéma en général accessibles à tous. » Julie Bernier, directrice de la programmation

Une édition familiale

Une journée familiale est au menu pour une première fois le 4 avril. De nombreuses activités sont prévues pour les enfants.

Des projections scolaires précéderont également la semaine de l’événement. Plus de 3 000 jeunes allant du préscolaire au 2e cycle du secondaire participeront aux activités.

Le concours de création de films d’animation destinée aux jeunes, la Lanterne magique, sera présenté le 27 mars. En nouveauté cette année, l’activité prend un virage numérique. La campagne de financement lancée pour la réalisation de ce projet a d’ailleurs atteint 60 % de son objectif de 10 000 $.

« On a aussi un programme de court métrage conçu pour les nouveaux parents et des projections intergénérationnelles », mentionne Julie Bernier.