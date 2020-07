Une première expérience entrepreneuriale pour des jeunes rimouskois

La Jeune COOP sera à nouveau en action cet été avec une brigade de neuf « Estivaliers au travail ». Ces jeunes de 12 à 14 ans ont été sélectionnés parmi une trentaine de candidatures pour apprendre à développer leur esprit entrepreneurial par l’entremise de diverses tâches et responsabilités.

Du premier juillet au 14 août, plusieurs d’entre eux vivront une première expérience de travail. « Il va y avoir de la rémunération liée à des contrats qu’ils vont faire comme tondre des pelouses, entretenir des piscines, faire des lave-autos à domicile et livrer des commissions », explique le coordonnateur du programme, Vincent Bouillon.

« On aide les jeunes à développer leur sens de l’entrepreneuriat et leur autonomie professionnelle pour qu’ils aient déjà des outils et des réflexes lorsqu’ils auront un premier emploi. » Vincent Bouillon, coordonnateur du programme « Les Estivaliers au travail »

Le groupe touchera à divers aspect de la gestion comme le marketing, la publicité et les chiffres d’affaires. Les estivaliers apprendront également à tenir un conseil d’administration et des états financiers.

L’année scolaire d’Adèle, 13 ans, a été écourtée en raison de la pandémie. Cette initiation au travail lui permettra de rendre l’utile à l’agréable pendant l’été. « Le social me manquait. Au PEI on est un groupe assez uni et là ça faisait bizarre de ne pas avoir ça. J’avais hâte d’être en action et de voir du monde. Je n’aime pas rester assise dans mon salon l’été ! »

Florence, 12 ans, raconte qu’elle souhaite avoir un emploi d’été depuis maintenant deux ans. Après quelques expériences de gardiennage, elle est prête à relever de nombreux défis. « Je m’attends à avoir de nouvelles compétences, comme tondre la pelouse, parce que c’est mon père qui s’en occupe chez moi je ne touche pas à ça, et d’apprendre à gérer un CA. »

Les personnes qui désirent faire appel aux services de la Jeune COOP peuvent appeler au 418-732-7860 ou visiter la page Facebook Cjern Estivaliers.