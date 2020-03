Une reconnaissance nationale pour l'école les Cheminots de Price

L'école des Cheminots de Price remporte un prix majeur décerné par Musicompte, un organisme sans but lucratif qui fait la promotion de l'enseignement de la musique au Canada.

Après l'évaluation de la demande de bourse déposée par l'enseignante en musique Geneviève Giguère, Musicompte a décidé de verser un montant de 11 500$ à l'école primaire de Price.

Avec cette bourse, madame Giguère fera l'acquisition de nouveaux instruments de musique et d'équipements sonores pour assurer un enseignement diversifié et plus moderne.

Pour l'enseignante de la Commission scolaire des Phares, l'éducation musicale améliore les aptitudes linguistiques, la confiance en soi , la concentration et favorise la collaboration.

Le directeur de l'école les Cheminots Sébastien Rioux ajoute que les élèves formant les ensembles de guitares ont fait rayonner l'institution lors de plusieurs rassemblements et concours.