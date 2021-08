Une rentrée plus normale imminente au Cégep de Rimouski

Plusieurs centaines de jeunes ont finalement l’opportunité de fréquenter les salles de classe du Cégep de Rimouski dans les prochains jours.

Après 18 mois de cours très majoritairement à distance, le personnel et les étudiants apprécient visiblement de pouvoir circuler dans l’édifice.

Le directeur général, François Dornier, n’hésite pas à comparer ce retour très attendu à une première expérience scolaire.

« Je faisais le parallèle avec une rentrée en maternelle. Ça fait tellement longtemps qu’on n’a pas eu de personnel et d’étudiants à l’intérieur des murs. On peut deviner au plissement des yeux que tout le monde sourit beaucoup ! » François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski

Malgré l’absence presque totale d’élèves internationaux, 2 700 étudiants et étudiantes fréquenteront le Cégep cet automne soit une centaine de plus que lors de la dernière session en présentiel en 2019.

Il s’agit d’une donnée encourageante pour la direction. « Non seulement on a stabilisé la descente qui était notre réalité depuis plusieurs années, mais on est en remontée », souligne M. Dornier.