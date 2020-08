Une rentrée scolaire atypique au Centre de services scolaires des Phares

Environ 10 000 jeunes du primaire et du secondaire seront de retour dans les écoles gérées par le Centre de services des Phares demain.

Il s’agira d’un retour en classe bien spécial pour la majorité des jeunes du secondaire qui n’ont pas fréquenté l’école en personne depuis la mi-mars.

La direction du Centre de services et plusieurs membres du personnel ont toutefois une certaine expérience de l’école après COVID avec les jeunes du primaire en mai et juin.

Avec tous les élèves présents en classe dans les prochains jours, le contexte est encore une fois bien différent.

La directrice générale du Centre de services scolaire des Phares, Madeleine Dugas, précise qu’il s’agit d’une gestion et de décisions au jour le jour.

« On doit gérer dans le flou un peu, parce qu’on a des consignes qui nous arrivent de la CNESST, de la santé publique, du ministère. C’est vrai que quelques fois il faut reculer, il faut recommencer. Mais que voulez-vous ? C’est comme ça que nous devons gérer actuellement et le plus important c’est que nos enfants soient heureux dans les classes. »

Madeleine Dugas, directrice générale du Centre de services scolaire des Phares