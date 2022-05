Une séance publique concernant la violence au parc Lepage

La Ville de Rimouski invite ses citoyens à une séance d’information sur la problématique des bagarres au parc Lepage.

Lundi à 19 h à la salle du conseil municipal, le maire Guy Caron sera accompagné des représentants du Centre de services scolaire des Phares et des membres du comité élargi contre les bagarres au parc Lepage.

Guy Caron précise que l’objectif de cette rencontre publique est de présenter de manière détaillée la situation ainsi que les possibles solutions et leurs impacts aux citoyens.

Précisons que le phénomène de la violence et des bagarres sur l’heure du dîner au parc Lepage a repris avec encore plus d’intensité ce printemps.

La Ville avait alors déposé un avis de motion afin de fermer le parc Lepage sur les heures du dîner en semaine.

« On entend les commentaires des gens, mais on voudrait avoir la chance de faire comprendre le raisonnement de la Ville et du comité qui conseille la Ville sur ces enjeux. On a besoin d’un mécanisme pour faire en sorte que la population puisse comprendre comment nous sommes arrivés à avoir un avis de motion pour une fermeture partielle du parc Lepage. »

Guy Caron, maire de Rimouski