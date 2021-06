Une subvention pour vos rénovations

La MRC de la Matapédia bénéficie d'un budget de 450 000 $ pour le programme RénoRégion.

Si votre propriété est d'une valeur inférieure à 120 000$ selon votre compte de taxes et qu'elle nécessite plus de 2000 $ de rénovations majeures, vous pourriez être éligible à l'aide financière.

Une subvention d'un maximum de 12 000 $ couvrant entre 20% et 95% des dépenses pourrait vous être accordée.

Les rénovations majeures comprennent les murs extérieurs, ouvertures (ex. : portes et fenêtres), les saillies (ex. : balcons et escaliers), la toiture, la structure (incluant la fondation), l'électricité, la plomberie (incluant les puits et installations septiques,) le chauffage et isolation.

Les formulaires d'inscription sont disponibles auprès des municipalités, à la MRC ou sur le site web de la MRC de la Matapédia.