Une tentative vaine de conciliation au conseil municipal de Rimouski

Le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenté une démarche de conciliation dans le but d’ouvrir le dialogue suite à l’exclusion de la conseillère du district du Bic des comités pléniers. Le maire de Rimouski, Marc Parent, a indiqué lors d’un point de presse vendredi que Virginie Proulx a décliné cette rencontre.

Cette dernière n’est plus en mesure d’assister aux discussions et aux débats qui ont lieu lors des séances plénières depuis le 11 mai, après avoir brisé le lien de confiance avec les autres élus.

Le conseil municipal a entrepris des démarches afin de rebâtir ce lien de confiance par le biais d’un service de conciliation du ministère des Affaires municipales.

Selon Marc Parent, 16 différentes plages horaires ont été proposées pour planifier une rencontre en personne entre les élus. La conseillère du Bic les aurait toutes déclinées.

« Étant donné que madame Proulx a choisi de ne pas participer, vous comprendrez, bien entendu, qu’il n’était pas possible de tenir cette rencontre-là. Nous, à la Ville de Rimouski, avons toujours aimé travailler en équipe, mais clairement madame Proulx préfère être dans une équipe de un. »

Virginie Proulx s’est défendue en affirmant n’avoir jamais été mise au courant qu’une telle démarche allait être enclenchée.

D’après la conseillère du Bic, elle n’aurait pas eu le temps de donner ses disponibilités avant d’être avisée que la rencontre se tiendrait le 12 juin à 10 h, date à laquelle elle n’était disponible que par téléconférence en raison d’obligations familiales.

La rencontre a par la suite été annulée, sans plus d’explication, selon Madame Proulx. « La secrétaire du maire m’a alors annoncé qu’on annulait la rencontre parce que je ne pouvais y être présente en personne sans aucune autre forme d’explication, indique-t-elle dans un communiqué. On ne m’a jamais donné les raisons justifiant le besoin de se rencontrer en personne, particulièrement en période de distanciation physique, alors que nous avons tous les outils pour faire nos rencontres à distance, sans compter les risques accrus d’intimidation à mon endroit si la rencontre s’était déroulée en personne. »

L’élue a dénoncé les propos du maire, qui a mentionné que Virginie Proulx semblait préférer faire cavalière seul.

« J’ai toujours offert ma pleine collaboration à discuter avec les autres conseillers et le maire, en autant que ceux-ci soient de bonne foi dans leur désir de réconciliation, et qu’ils soient ouverts à plus de transparence. »

Virginie Proulx, conseillère du district du Bic