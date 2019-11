Une troisième pièce souvenir pour Lac-au-Saumon

Les Saumonois Marc et Raymond Thériault ont lancé, jeudi dernier, la troisième pièce souvenir à l'effigie de Lac-au-Saumon.

D'un diamètre de 33mm et d'une épaisseur de 2.5mm, elle présente les armoiries de la municipalité d'un côté, et l'ancienne gare ferroviaire accompagnée de la locomotive numéro 76 du Chemin de fer Intercolonial de l'autre.

« Maintenant que nous avons franchi le cap de la 3e pièce, le système est rodé et montre qu’il est possible pour toute localité de développer un tel produit touristique de qualité avec des moyens tout à fait abordables pour le plus grand plaisir de tous. »

Marc Thériault, instigateur du projet