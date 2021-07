Une Via Ferrata à la Chute à Philomène

Un parcours de Via ferrata sera installé à la chute à Philomène.

Un pont suspendu, un parcours sur la paroi rocheuse ainsi qu'une Tyrolienne seront érigés aux alentours du canyon de la chute situé à St-Alexandre-des-Lacs.

Le projet représente un investissement total de plus de 250 000 $.

La Caisse Desjardins de la Vallée de la Matapédia finance à une hauteur de 90 400 $.

L'idée d'une attraction était présente dans les discussions depuis plusieurs années.

Le maire de St-Alexandre-des-Lacs est très heureux et emballé d'enfin avoir une nouvelle activité dans la Matapédia.

Je suis maire depuis 16 ans maintenant et déjà c'était : Qu'est-ce qu'on fait avec ce site-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre plus attrayant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de venir voir la chute ! On a réussi à trouver notre vocation pour attirer les touristes et c'est celle-là.

Nelson Pilote, maire de Saint-Alexandre-des-Lacs