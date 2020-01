Usine d'asphalte à Sacré-Coeur: des résidents reviennent à la charge

Environ 25 citoyens du Chemin de Lausanne ont manifesté, mardi midi, devant le bureau du député de Rimouski Harold LeBel pour s’opposer à l’implantation d’une usine d’asphalte temporaire sur la carrière de Sintra dans le district de Sacré-Cœur.

Après s’être butés à des portes closes à la Ville de Rimouski concernant l’abandon du projet, les résidents se tournent vers le député péquiste. Ils demandent son appui pour porter leur dossier au gouvernement.

Pierre Desforges, un résident du Chemin de Lausanne, a remis un document de 38 pages à Harold LeBel pour énoncer leurs craintes et leur désaccord.

Maude Parent, journaliste Bell Média | Le député de Rimouski, Harold LeBel, rencontre des résidents du Chemin de Lausanne qui manifestent devant son bureau

Les citoyens sont préoccupés par le risque de contamination de l’eau, la propagation d’éléments toxiques dans l’atmosphère, la baisse de la valeur foncière des propriétés et le danger d’incendie.

« On n’est pas content parce que si on comprend bien le raisonnement de la Ville, 40 familles devraient sacrifier leur qualité de vie, la valeur de leur propriété et peut-être même leur santé pour le bien de tous. Même le bien-être de tout de monde, on s’entend que c’est pour de l’asphalte. De l’asphalte! Non, on n’a pas à subir ça. »

Pierre Desforges, résident du Chemin de Lausanne