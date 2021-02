Vaccin contre la COVID: 3 500 doses attendues dans les prochaines heures

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent recevra 3 500 doses de vaccin contre la COVID dans les prochaines heures.

2340 doses supplémentaires sont également attendues la semaine prochaine.

Elles permettront de compléter la vaccination d'une première injection des usagers des résidences privées pour personnes âgées et du personnel de la santé.

Par ailleurs, le CISSS a identifié les sites en vue de la vaccination massive dans chacune des 8 MRC du territoire.

Si le plan initial est respecté, la distribution pour les personnes âgées de 80 ans et plus demeurant dans leur domicile débutera au début du mois de mars.

Le plan pourrait toutefois être modifié pour favoriser une vaccination plus massive et rapide dans les régions beaucoup plus affectées par la pandémie telles Montréal, Laval et la Montérégie.