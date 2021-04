Vaccination: patience en ce mardi matin au Bas-Saint-Laurent

Pendant que des milliers de plages pour la vaccination sont disponibles et même inutilisées dans le grand Montréal, le Bas-Saint-Laurent affiche toujours un retard par rapport à la moyenne provinciale.

Vérification faite à 10 heures ce mardi matin, il n'y a aucune place disponible pour recevoir son vaccin dans les sites de Rimouski, Mont-Joli ou Amqui avant la mi-mai.

ATTENTION: Il n’y a plus de disponibilité en ligne.

Consultez régulièrement le site, de nouvelles plages horaires ouvriront bientôt.

Merci de ne pas contacter votre établissement de santé.

Pour de plus amples informations sur le déroulement de la campagne, consultez les informations sur la campagne.

Selon le calendrier affiché à 10 heures ce mardi matin, le centre de vaccination de Rimouski sera fermé pendant 13 jours en avril, ceux de Mont-Joli et d'Amqui seront fermés pendant 16 jours soit plus de la moitié du mois.

Toutes les journées de vaccination annoncées jusqu'à la mi-mai affichent complètes.

Ajoutons que la vaccination est réservée uniquement aux personnes âgées de 65 ans et plus au Bas-Saint-Laurent alors qu'elle est disponible pour les 60 ans et plus dans plusieurs régions dont Montréal.

Reste maintenant à voir si le rythme de vaccination sera accéléré avec l'annonce de ce matin du ministre de la santé Christian Dubé.

Sur twitter, il a précisé que Québec va rediriger 20 000 doses supplémentaires vers les régions du Québec comme le Bas-Saint-Laurent.