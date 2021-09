Val-Brillant pourra enfin mettre aux normes ses traitements d'eaux usées

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques autorise enfin les travaux visant à mettre aux normes le traitement des eaux usées.

Les travaux débuteront à la fonte des neiges au printemps 2022.

Depuis 1987, la municipalité de Val-Brillant travaille afin d'obtenir un financement pour mettre aux normes ses installations et ses étangs aérés.

Le financement a enfin été accordé en 2012, mais depuis ce temps, de nombreux changements ont été apportés au projet à la demande du ministère.

Après plusieurs rencontres avec les ingénieurs, la municipalité confirme que l'appel d'offres sera publié en décembre.

C'est le deuxième gros projet qui se concrétise en 2021 après la réfection majeure de la route 132.



Le maire Jacques Pelletier se représente comme candidat à la mairie.

Via un communiqué de presse annonçant les travaux du traitement des eaux usées, il annonce qu'il se présentera pour un troisième mandat.

Je suis très confiant pour l’avenir de Val-Brillant, et c’est pour cette raison que j’ai décidé de me présenter comme maire pour un 3e mandat.

Les réalisations que nous avons accomplies et celles à venir, nous rendent fiers à la table du conseil. J’aimerais mener ces projets à terme avant de quitter le poste de maire de la municipalité.

Espérons que les citoyennes et citoyens me permettront de continuer de défendre leurs intérêts et de faire avancer notre magnifique municipalité pour les 4 prochaines années.