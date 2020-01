Val-d'Irène ferme temporairement son versant nord

Le Parc régional de Val-d'Irène doit fermer son versant nord jusqu'à nouvel ordre en raison de l'absence d'un chauffeur pour la navette du retour.

La station de ski espère combler le poste le plus rapidement possible.

« On cherche un chauffeur depuis plus de six mois. Ça nous prend un conducteur avec un permis de la classe 2. Normalement, quelqu’un doit rentrer le 2 janvier pour nous donner un coup de main. Par la suite, on devrait être correct pour les autres fins de semaines. Il s’agit d’une personne qui était avec nous l’an dernier et qui est prête à revenir nous aider. »

Germain Barrette, directeur général du Parc régional de Val-d'Irène