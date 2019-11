Val-D'Irène ouvre ses pistes ce week-end

Le Parc régional de Val-D'Irène accueillera ses premiers skieurs ce samedi, soit deux semaines plus tôt que la date initialement prévue.

74 % du domaine skiable sera accessible, soit 20 pistes sur 27. « Tout le côté sud de la montagne sera ouvert », mentionne Germain Barrette, directeur général de la station.

« La dernière tempête fait en sorte qu’on a réussi à sortir avec nos dameuses. On a bien tracké partout dans la montagne et on fait le damage final cette semaine. »

Germain Barrette, directeur général du Parc régional de Val-D'Irène