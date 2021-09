Valoriser l'agriculture sur le territoire de Rimouski-Neigette

La MRC de Rimouski-Neigette lance une campagne afin de valoriser l’agriculture sur le territoire.

La vitalité économique de la MRC repose en grande partie sur l’agriculture avec ses 202 fermes, dont 70 sont situées dans les limites de la Ville de Rimouski.

20 % de ces entreprises agricoles sont dirigées par une femme, soit 7 % de plus que la moyenne régionale.

Les revenus agricoles sur le territoire de la MRC représentent plus de 72 M$ par année.

Avec la campagne sous le thème « Savourons notre savoir-faire », la conseillère au développement agricole à la MRC de Rimouski-Neigette, Marie-Pier Landry, espère démontrer l’importance du monde agricole, remercier les producteurs et encourager l’achat local.

« On veut mettre l’accent sur l’enjeu de reconnaissance et de reconnexion de la communauté pour montrer l’importance de l’agriculture sur notre territoire, de valoriser le travail qui est fait par les êtres humains derrière les produits », explique-t-elle.

Six vidéos sont disponibles, illustrant le portrait de producteurs laitiers, bovins, ovins et maraîchers.

« Le message c’est : demandons à nos épiciers d’avoir plus de produits régionaux dans leurs comptoirs. […] C’est un geste écologique parce qu’il n’y a pas de transport, un geste économique parce qu’on permet à des gens qui sont venus s’installer sur notre territoire d’en vivre et il y a une fierté régionale de connaître l’endroit et même la personne qui a produit ce qu’on consomme. »

Francis St-Pierre, préfet de la MRC de Rimouski-Neigette