Vers un référendum dans le secteur des Pluviers?

La Ville de Rimouski pourrait tenir un référendum en lien avec le développement résidentiel dans le secteur des Pluviers à Pointe-au-Père.

Le projet initial comprenait uniquement des maisons unifamiliales. Le 7 février dernier, les élus ont adopté un règlement modifiant le zonage afin d’autoriser l’usage d’habitations jumelées, ce à quoi un groupe de résidents s’oppose.

Un minimum de 20 signatures était requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire. Or, une quarantaine de citoyens ont signé un registre pour demander le référendum.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, indique que plusieurs avenues sont étudiées par le conseil municipal et qu’aucune décision n’a été prise.

« Si on va de l’avant selon ce registre, un référendum serait tenu localement pour les citoyens qui y ont droit. Ce n’est pas une décision qui a été prise. On va étudier le dossier et on a encore quelques mois pour prendre la décision. La Ville a le choix de tenir un référendum ou non. »

Guy Caron, maire de Rimouski