Ville de Mont-Joli: la hausse du compte de taxes est limitée à 1,4% en 2020

La hausse du compte de taxes des contribuables de Mont-Joli est limitée à 1,4 % en moyenne pour 2020.

Le taux de la taxe foncière demeure inchangé à 1,21 $ du 100 $ d'évaluation pour une troisième année consécutive.

L'augmentation la plus importante du compte de taxes touche l'enlèvement des matières résiduelles qui passe de 190 $ à 225 $.

Pour une maison évaluée à 140 000 $, le compte de taxes augmentera de 35 $.

« Il ne faut pas comparer notre ville avec les autres municipalités. On a trop joué ces films-là. Mont-Joli avait la réputation d’une ville trop taxée par le passé et on a traîné cette réputation pendant des années. »

Martin Soucy, maire de Mont-Joli