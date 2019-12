Ville de Rimouski : hausse de taxes de 4,1% en 2020

Le compte de taxes des rimouskois augmentera de 4,1 % en 2020. Pour le propriétaire d'une maison moyenne évaluée à 212 727 $, ça représente une hausse de 99 $.

Cette hausse est justifiée par des frais additionnels de l'ordre de 2,65 M$ qui sont liés, entre autres, à l'indexation des salaires de l'administration municipale, aux dépenses de déneigement, à l'ajout de quatre postes de pompiers permanents et à la facture de la Sûreté du Québec (SQ).

« Lorsqu'on compare la hausse de taxes avec l'indice du coût de la vie, on considère qu'il s'agit d'une augmentation substantielle, mais les citoyens en ont vraiment pour leur argent. Ils voulaient avoir davantage d'investissements dans le pavage; on va le faire en 2020. Ils voulaient avoir un Centre de services animaliers; on va le faire en 2020. Il y a également toute la question du Service de sécurité incendie et de la Sûreté du Québec; ça représente des sommes extrêmement importantes. » Marc Parent, maire de Rimouski

Maude Parent, journaliste Bell Média | Marc Parent, maire de Rimouski

La Ville de Rimouski a adopté, lundi soir, un budget équilibré de 91,6 M$.

Une facture salée de la SQ

L’augmentation de la facture pour les services de la SQ explique, en partie, la hausse du compte de taxes des Rimouskois.

Pour 2020, la hausse des coûts de la SQ est plafonnée à 5,88 %.

Sans l'intervention du gouvernement de la CAQ, l'an dernier, afin de limiter les augmentations pour les municipalités desservies, celle-ci aurait atteint 17,1 %.

À compter de 2025, elle sera fixée à l'indice de prix à la consommation (IPC), plus 1 %.

« La Sûreté du Québec base sa tarification sur la vitalité économique d’une municipalité. On est donc victime de notre vitalité économique et on se retrouve, en 2020, avec une augmentation de près de 6 %. Ce sont des sommes extrêmement importantes et on doit les puiser dans les taxes foncières. » Marc Parent, maire de Rimouski

La Ville anticipe également une hausse de 15 % lorsque le cap de 50 000 habitants sera franchi, ce qui représente des dépenses de 1 M$.

Un nouveau montant pour le fonds écoresponsable

Le conseil municipal prévoit reconduire le fonds affecté aux projets écoresponsables dans son budget 2020.

Ce fonds, qui a été créé l'an dernier à même le surplus accumulé pour la réalisation de huit initiatives environnementales, sera financé de manière permanente à chaque année.

300 000 $ sont prévus au budget 2020 pour mettre de l'avant de nouveaux projets, comme une politique de l'arbre et un règlement sur le plastique à usage unique.

Ce montant provient d'un financement récurrent de 250 000 $ et du solde de 50 000 $ restant du budget 2019.

Le fonds justifie également la hausse du compte de taxes, selon Marc Parent. « Cette année, on ne peut pas puiser dans le surplus accumulé, on doit le taxer, explique-t-il. C’est une augmentation de taxes, mais la population veut que la Ville de Rimouski soit écoresponsable. On met de l’avant un fonds, mais, encore une fois, on doit aller chercher les sous pour pouvoir le financer. »