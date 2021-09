Virginie Proulx énonce ses priorités en environnement

La candidate à la mairie Virginie Proulx a lancé sa campagne jeudi matin en présentant ses priorités en matière d’environnement.

Elle mentionne l’électrification des transports, ainsi qu’une meilleure protection des espaces verts.

Madame Proulx soulève plusieurs autres projets qui gravitent autour du thème de l’économie circulaire.

« Au lieu d’aller toujours produire de nouvelles ressources, on peut essayer d’optimiser celles que l’on a déjà et ça permet aux entreprises de sauver beaucoup de coûts, donc de pouvoir investir ailleurs et ça permet aussi d’éviter les déchets. Ça coûte cher les déchets à Rimouski. »

Virginie Proulx, candidate à la mairie de Rimouski