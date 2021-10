Virginie Proulx s'engage à donner un coup de barre au transport collectif

La candidate à la mairie de Rimouski Virginie Proulx s'engage à donner un sérieux coup de barre au service de transport collectif.

Madame Proulx entend mettre en place un tarification sociale et familiale pour faciliter l'accès au service aux personnes à faible revenu, aux ainés et aux enfants.

Elle planifie une amélioration des circuits et des arrêts afin de beaucoup mieux répondre aux attentes de la population.

`` Actuellement c'est difficile de savoir comment on peut les utiliser, ça coûte cher, c'est pas facile de comprendre les circuits qui sont complexes. Il faut permettre à ces personnes de sortir de leur isolement et pour ça, il faut que la question du transport collectif soit grandement améliorée. `` Virginie Proulx, conseillère sortante de Bic et candidate à la mairie

Pour financer les améliorations, la candidate estime que les gouvernements supérieurs n'ont plus le choix et doivent augmenter le financement ailleurs qu'à Montréal et Québec.