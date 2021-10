Virginie Proulx veut s'attaquer à l'urbanisme

La candidate à la mairie de Rimouski Virginie Proulx veut travailler un nouveau plan d’urbanisme.

Elle aimerait développer une meilleure cohabitation entre les industries et les quartiers résidentiels.

La conseillère municipale sortante du district du Bic veut donc concentrer les usines dans le quartier industriel afin d’améliorer la quiétude des quartiers.

« Sachant qu’on a de plus en plus besoin d’espace à Rimouski pour construire de nouveaux logements, les gens veulent venir vivre ici, on n’optimise pas nos espaces actuellement en ayant des industries dans nos quartiers résidentiels. »

Virginie Proulx, candidate à la mairie de Rimouski