Vous pourrez faire vos choix ce dimanche

Les électeurs et électrices de Rimouski et des autres municipalités de la MRC sont appelés aux urnes dimanche pour élire un maire ou une mairesse.

À Rimouski, ils feront leur choix entre l'ex-député fédéral Guy Caron et la conseillère sortante du district du Bic Virginie Proulx.

9 des 11 districts sont en élections pour désigner un conseiller ou une conseillère.

Notons une lutte à quatre dans le district de Rimouski-Est. Les électeurs pourront choisir entre Rachel Germain-Paquette, Andy Guay, Hugues Langlois et Cécilia Michaud.

Quatre candidats se présentent aussi dans le district de Saint-Germain, soit Raynald Caissy, Philippe Cousineau-Morin, Roselle Saint-Laurent et Colette Schoonbroodt.

Les électeurs de Sacré-Coeur pourront voter pour Sébastien Bolduc, Louis Deschênes ou Éric Morneau.

Une lutte à trois également dans Pointe-au-Père entre Sylvie Brisson, Julie Carré et Jacques Lévesque et dans Sainte-Robert entre Raphaël Arsenault, Chantale Marin et Jocelyn Pelletier.

Deux candidats sont en lice dans Nazareth, soit Rodrigue Joncas et Nelly Marmen, dans Sainte-Odile, soit Guillaume Cavanagh et Grégory Thorez, dans Saint-Pie-X, soit Mélanie Bernier et Simon St-Pierre ainsi que dans Le Bic, soit Mélanie Beaulieu et Julie Gauthier.

Le conseiller sortant dans Sainte-Blandine/Mont-Lebel Dave Dumas et le candidat dans Terrasses Arthur-Buies Réjean Savard ont déjà été élus sans opposition.

Rappelons que 11% des quelques 39 600 électeurs et électrices ont voté par anticipation.

Dans les autres municipalités de la MRC Rimouski-Neigette, notons cette lutte à trois pour la mairie de Saint-Fabien alors que les électeurs auront le choix entre Mario Beauchesne, Roger D'Astous et Yannick Dumais.

À Saint-Anaclet, l'ensemble du conseil municipal, incluant le maire et préfet de la MRC Francis Saint-Pierre a été élu sans opposition.

À Saint-Narcisse, seul un poste de conseiller est à déterminer.

À Saint-Valérien, le maire sortant Robert Savoie fait face à Ariel Wolf.

Deux postes de conseillers sont également en élections.

 Saint-Marcellin, le maire sortant Paul-Émile Lévesque fait la lutte à la femme d'affaires Julie Thériault.