Zone orange: nouvelles mesures lundi à la Ville de Rimouski

La Ville de Rimouski mettra en place plusieurs nouvelles mesures à l’occasion du passage de la région en zone orange lundi. Les bureaux et services administratifs seront à nouveau partiellement accessibles en personne du lundi au jeudi.

Toutefois, les séances du conseil municipal se poursuivront en mode virtuel.

Au complexe sportif Desjardins, les bains libres et le patinage libre seront permis à partir de lundi et les réservations sont acceptées à partir de 9 heures d’aujourd’hui. La capacité maximale sera de 20 personnes par glace pour le patinage, de 32 personnes dans le bassin récréatif et de 50 personnes dans le bassin semi-olympique. Le hockey libre et les sports organisés ne sont pas permis.

Sur les patinoires extérieures, le patinage avec maximum de 25 personnes et le hockey libre avec maximum de 8 personnes sont permis. L’horaire régulier des patinoires extérieures et du Pavillon du parc Beauséjour sera en vigueur à partir de lundi.

Par ailleurs, les bibliothèques de la Ville de Rimouski seront à nouveau accessibles à partir de mardi.