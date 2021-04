CLIC J'AIME: Nicolas Claveau traversera le Canada… en handbike !

6 avril 2021 - Et ce, en PLUS de faire le tour du Lac-St-Jean en chaise roulante ! WOW ! Son but ? Amasser des fonds pour La Fondation de l'Ataxie de Charlevoix-Saguenay. BRAVO ! Plus de détails: https://www.facebook.com/nicolas.claveau.5245