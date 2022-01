Juchés à plus de 1100 mètres d'altitude, les 120 hectares d'Alto Landon sont parmi les plus élevés d'Espagne. Originaire de l'aire d'appellation Manchuela, au nord-ouest de Valence, ce rouge généreux manifeste une structure équilibrée et soutenue par une acidité bien dosée. À ses parfums de fruits noirs et de cerise se greffent des effluves de violette et d'herbes aromatiques. Savoureux à souhait, il offre beaucoup de plaisir pour son prix. 16,35$.