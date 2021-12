Bavarois aux camerises

La recette :

Pour 8 (ou moins selon les gourmands !)

Temps de préparation : 2 h

Temps de cuisson : 12 min + cuire le coulis de camerises

Temps de repos : 8 à 12h (toute une nuit pour le lendemain)

Moule rond ou cercle (ou moule charnières ou encore à pain si on veut faire une bûche de Noël, ce sera mon cas)

1. Pour la gelée aux camerises (insert au milieu)

190 gr purée de camerises (1 tasse ¼)

1 cuillère à soupe de sucre d’érable

1 grosse cuillère à soupe de jus de citron

5 cuillères à thé de gélatine en poudre (1/2 sachet environ)

Préparation :

Dans une casserole, faites chauffer la purée de cassis, le sucre et le jus de citron.

Hors du feu, ajoutez la gélatine et mélangez bien.

Versez le tout dans un cercle sur du papier sulfurisé ou huilé

Placez au congélateur

2. Pour la dacquoise (biscuit aux amandes)

60 g de poudre d’amandes (1/2 tasse)

60 g de sucre à glacer (1/2 tasse)

15 g de farine (1 cuillère à soupe)

½ cuillère à café de sirop de camerises

3 blancs d’œufs

60 g de sucre cassonade (1/2 tasse)

Préparation :

Préchauffez le four à 180 °C (350 °F).

Dans un saladier, mélangez la poudre d'amandes, le sucre et la farine.

Dans le bol du robot ou au fouet, versez les blancs et fouettez.

Lorsqu'ils commencent à bien mousser, ajoutez petit à petit le sucre pour serrer les blancs.

Continuez de fouetter plusieurs minutes jusqu'à l'obtention d'une meringue lisse et brillante.

Incorporez la meringue au 1er bol en mélangeant délicatement à l'aide d'une maryse en pliant.

Versez sur une plaque de cuisson munie d'une feuille de papier sulfurisé, étalez sur minimum 1 cm d'épaisseur et placez un cercle à gâteau en appuyant dessus pour la forme.

Enfournez 12 à 15 minutes à 180 °C (350 °F).

Réservez

3. Pour la mousse aux camerises

150 ml crème entière à 35 % (2/3 tasse)

30 gr sucre (1/4 de tasse)

200 gr coulis de camerises en purée (1 grosse tasse)

5 cuillères à thé de gélatine en poudre

3 gouttes de citron

Préparation :

Montez la crème en chantilly, jusqu’à former des pics mous et réservez-la au frais.

Faites chauffer les camerises avec le sucre pour obtenir une purée et mixez-en la moitié que vous réservez au froid.

Sur le feu, ajoutez la gélatine en poudre et le citron à la moitié non mixée et mélangez bien.

Ajoutez le reste de la purée froide à l’autre moitié et mélangez bien (cela va permettre de redescendre rapidement en température)

Versez la purée de fruit dans la meringue et mélangez délicatement à l'aide d'une maryse (spatule) en pliant, jusqu'à l'obtention d'une belle mousse.

4. Pour le montage

Versez les 2/3 de la mousse dans le moule et mettez en bien sur les bords à l'aide d'une spatule coudée ou une cuillère.

Ajoutez l'insert bien congelé et appuyez bien.

Ajoutez le reste de la mousse et lissez le tout.

Terminez par la dacquoise, en appuyant un peu. Lissez le tout et réservez au congélateur toute une nuit

5. Pour le glaçage

120 gr lait (1/2 tasse)

30 gr d'eau (1/4 tasse)

50 gr miel de St-Ambroise (1/4 tasse ou plus au goût)

6 gr gélatine en poudre (presque 1 sachet)

3 gouttes de citron

240 gr chocolat blanc (1 tasse)

Quelques cuillères de jus de camerises (selon la couleur souhaitée et attention aux doigts !)

Préparation :

Faites fondre le chocolat blanc au bain marie.

Dans une casserole, faites chauffer le lait, l'eau et le miel.

Ajoutez la gélatine et le citron, et mélangez bien.

Versez le tout sur le chocolat blanc et mélangez.

Ajoutez les jus de camerises et mixez le tout à l'aide d'un mixeur plongeant en essayant de faire le moins de bulles possible.

Filtrez le glaçage si vous le souhaitez et placez un film alimentaire dessus en attendant qu’il refroidisse.

Sortez le bavarois du congélateur et glacez-le bien congelé.

Dégustation :

Laissez décongeler au moins 2h au frais avant de déguster

Décorez selon vos envies. Ici j'ai utilisé des pensées, des bleuets, des cerises, et le tour de chocolat.