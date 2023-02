Firriato Le Sabbie dell'Etna 2021

Etna Bianco 2021

Le Sabbie Dell'Etna - Firriato

Sicile - Italie

Code: 14427638

Prix: 21.90 $

Servir à 10-11 degrés Celsius

Des entrées froides à base de poisson, de fromage ou de fruits de mer.

Quel beau petit bijou que ce blanc sicilien fait de carricante et de catarratto! On craque pour ses invitants parfums de lime, de citron, de pomme verte ainsi que pour son gustatif qui est franc, net, droit, salivant et digeste au plus haut point. Les amoureux de sauvignon de la Loire ou de chardonnay de Chablis seront aux p'tits oiseaux car ce produit est grandement similaire à ce genre de blancs français. Vous pourrez conserver la bouteille aisément 2 ou 3 années en cave.