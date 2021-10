Macouchame: Bœuf canné pour spaghetti

Ingrédients nécessaire

4 livres de cubes de bœuf

1 gros oignon

1 paquet de lard salé

Sel

Poivre

Eau

**Donne environ 6 à 8 pots Pour la cuisson du bœuf il y a deux façons de le faire cuire :

Façon longue pour la cuisson

En cannant la viande Prendre des petits pots massons. Couper les morceaux de bœuf à une grosseur de ½ pouces environ. Mettre sel, poivre pour assaisonner la viande. Placez le bœuf cru directement dans les pots en les remplissant jusqu’à l’épaule et assez compacts. Placer 1 tranche d’oignon et 1 tranche de lard salé sur le dessus Ajouter 1 ½ cuillère à soupe d’eau. Ajouter le couvercle et viser le pot Masson Au bain mari ajouter les pots. Durée de la cuisson 6 à 8 heures. S’assurer de ne pas manquer d’eau celle-ci doit toujours être a la hauteur de l’épaule du pot Masson.

Façon courte pour la cuisson

Cuisson au presto Couper les morceaux de bœuf à une grosseur de ½ pouces environ. Mettre sel, poivre pour assaisonner la viande. 1 oignon complet et des tranches de lard salé pour recouvrir le dessus Ajouter 1 ½ tasse d’eau. Cuisson environ 3 heures au presto. Lorsque le temps est écroulé, retirer le lard salé ainsi que l’oignon et mettre la viande ainsi qu’un peu de bouillon dans les petits pots Masson. Ceux-ci canneront avec la chaleur.

Pour le macouchame Ingrédients

1 ou 2 pots de bœuf canné Jus de tomate Beurre Spaghetti Sel poivre Faire cuire le spaghetti. Ne pas oublier de l’égoutter. Par la suite prendre du beurre le faire brunir dans un poêlon. Ajouter le ou les pots de bœufs avec le bouillon. Vous pouvez défaire les morceaux avec une fourchette. Faire revenir environ 3 à 4 minutes. Ajouter du jus de tomate. Portez le tout à ébullition. Ajouter à votre spaghetti. Mélanger et déguster…. Bonne dégustation !