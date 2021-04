Chargé de compte, ventes, médias et radiodiffusion, Bell Média, CC2

Description du poste

En tant que chargé de compte, Bell Média, vous êtes passionné par le succès de vos clients. Au sein d’une équipe de professionnels de la vente et du marketing dans la région de Grand Falls (soutenue par les plus importantes ressources en recherche, en marketing et en création au pays), le candidat retenu concevra, au nom de la plus grande entreprise nationale de multimédia, des solutions et des occasions efficaces et orientées vers les résultats pour nos clients locaux. Relevant directement du gestionnaire régional, ventes, il aura les responsabilités indiquées ci-dessous.

Tâches et responsabilités

Planifier de nouveaux marchés.

Atteindre et dépasser les cibles de vente établies des plateformes radio et médias numériques.

Trouver, développer et entretenir des relations avec les clients au nom de l’équipe Ventes de Bell Média.

Offrir des consultations de qualité sur la publicité en se concentrant sur la croissance et la fidélisation des clients au moyen de contacts réguliers et pertinents avec tous les annonceurs actifs ou potentiels.

Travailler en collaboration avec l’équipe de direction à la préparation de propositions stratégiques intégrées.

Participer à des réunions de vente et interagir efficacement avec toutes les fonctions de soutien aux ventes.

Développer et maintenir une solide connaissance de toute la gamme de produits de Bell Média.

Travailler en collaboration avec les autres équipes de Bell Média.

Assister à des fonctions de réseautage pendant et après les heures de travail, au besoin.

Formation et habiletés essentielles

Expérience dans un environnement de vente de personne à personne, un atout (médias de préférence), mais pas essentielle

Connaissance de la terminologie, des normes et des mesures du secteur des médias numériques et de la radiodiffusion, un atout

Capacité démontrée d’atteindre et de dépasser les objectifs et de gérer le travail de façon autonome

Aptitudes solides pour la réalisation de présentations et la négociation; capacité d’établir des priorités, de gérer de multiples tâches et de faire face à la pression exercée par des échéances et des changements de dernière minute

Orientation très développée vers le service à la clientèle et la conclusion des ventes

Aptitudes exceptionnelles pour la communication écrite et verbale

Capacité de travailler de manière autonome ou en équipe

Diplôme d’études postsecondaires, un atout

Permis de conduire en règle et véhicule

Bilinguisme (français et anglais), un atout

Remarque : Si vous croyez que vous excellerez dans ce rôle, même si vous n’avez pas certaines des qualifications ci-dessus, vous êtes tout de même encouragé à postuler si vous pouvez démontrer votre capacité à apprendre rapidement grâce à un plan d’orientation accéléré autonome.

Chez Bell, nous n’acceptons pas seulement la différence – nous la célébrons. Nous nous engageons à créer un milieu de travail inclusif, équitable et accessible dans lequel tous les membres de l’équipe se sentent valorisés, respectés et soutenus, et ont l’occasion d’atteindre leur plein potentiel.

