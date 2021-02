Fenêtres LCN, votre manufacturier de portes et fenêtres dans la région Chaleur, est à la recherche d'un représentant-représentante aux ventes. Les candidats doivent être bilingues parlé et écrit et l'expérience dans la vente de portes et fenêtres serait un atout. Le salaire est à discuter selon l’expérience. Les personnes intéressés peuvent postulez en personne chez Fenêtre LCN, situé au 356 rue du Moulin à Nigadoo. Pour info, 783-4228