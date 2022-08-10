HE 10 BEST THINGS TO DO IN CANADA ACCORDING TO TRIPADVISOR!
1. WHISTLER ATV BUSHWHACK TOUR IN WHISTLER B.C.
2. CALLAGHAN CRUISER SNOWMOBILE TOUR IN WHISTLER B.C
3. CAVING ADVENTURE TOUR IN CANMORE ALBERTA
4. RIVERSIDE RAFTING ON CLEARWATER RIVER IN WELLS GRAY PARK B.C.
5. NEWFOUNDLAND PUFFIN AND WHALE WATCHING CRUSE
6. RAFTING ADVENTURE ON THE KICKING HORSE RIVER IN GOLDEN B.C.
7. WINE AND LUNCH ESCAPE IN HALIFAX NOVA SCOTIA
8. FORBIDDEN VANCOUVER WALKING TOUR IN VANCOUVER B.C.
9. SUNWAPTA RIVER SELF-DRIVE RAFTING TRIP IN JASPER ALBERTA