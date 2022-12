If You See Someone Caught Out In The Cold, Here's Some Resources To Help Them

The City of Calgary is in an EXTREME COLD WARNING! Which means it's deathly cold outside, if you are in these conditions for long periods of time. Thank you to @WanderingInYYC for this information listed below.



๐—ฅ๐—ฒ๐˜€๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€:

๐Ÿšจ ๐—œ๐—ณ ๐˜€๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ถ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐—ผ๐—ฟ ๐—ป๐—ผ๐—ป-๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ, ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐Ÿต-๐Ÿญ-๐Ÿญ ๐Ÿšจ



โ˜Ž๏ธ Reach out to 211 via phone, text, or online chat.

24 hours, 7 days a week

Phone/text: 211

Online: www.ab.211.ca



โ˜Ž๏ธ DOAP (Downtown Outreach Addiction Partnership)

Phone: 403-998-7388



โ˜Ž๏ธ Reach out to the non-emergency police line.

24 hours, 7 days a week

Phone/text: 403-266-1234



๐—ฆ๐—ต๐—ฒ๐—น๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜€:

๐Ÿ Alpha house Calgary

24/7 shelter

Phone: 403-234-7388



๐Ÿ Calgary Drop-in Centre

24/7 shelter

Phone: 403-266-3600



๐Ÿ Inn From the Cold

24/7 shelter

Phone: 403-263-8384



๐Ÿ Mustard Seed Calgary

24/7 shelter

Phone: 403-723-9422



๐Ÿ Trellis Avenue 15

24/7 YOUTH shelter

Phone: 403-543-9651



๐Ÿš—: For transport, contact @bearclanpatrolcalgary

403-608-2401