Denis Coderre dévoile la liste de ses clients

Dans la tourmente depuis quelques jours, le candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, cède et accepte de dévoiler la liste des clients pour lesquels il a travaillé, après sa défaite en 2017.

On y retrouve le géant immobilier Cogir, Eurostar, la Fédération internationale de l'automobile, la Fondation de l'hôpital général juif, le Parc Oméga, Stingray et le studio Felix & Paul.

Un de ses clients demeure toutefois inconnu. Denis Coderre a été conseillé stratégique pour cette entreprise québécoise qui aurait demandé à demeurer secrète.

L'ancien maire de Montréal reproche à Projet Montréal, l'équipe de son adversaire, de vouloir salir son intégrité.

Au total, Denis Coderre affirme avoir eu des revenus de 458 000 $ en 2020, soit 364 000 $ en dividendes de sa compagnie à numéro et 94 000 $ de pension de député. Il affirme avoir payé plus de 187 000 $ en impôts.

La mairesse sortante, Valérie Plante, estime que Denis Coderre «est exactement la même personne qu'en 2017 qui cache des informations».

Elle déplore son manque de transparence en ayant fourni une liste faite «sur le bout d’une table».

«La transparence, ce n'est pas un menu à la carte, on est transparent ou on ne l'est pas.» -Valérie Plante