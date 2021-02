Vaccination: Denis Coderre dit ne pas avoir eu de passe-droit

Denis Coderre a fait réagir aujourd'hui en publiant sur Twitter qu'il a appelé directement l'équipe du ministre de la Santé pour signaler un problème informatique pour prendre rendez-vous pour la vaccination de ses parents.

L'ancien maire a ensuite ajouté que le bureau du ministre avait rapidement réglé sa situation.

Il n'en fallait pas plus pour que la question rebondisse lors du point de presse du ministre de la Santé, cet après-midi. Christian Dubé a assuré qu'il n'y a pas eu de favoritisme, confirmant du même coup que la ligne téléphonique a été engorgée à certains moments.

M. Dubé a affirmé avoir reçu plusieurs appels cet avant-midi et qu'à chaque fois, son équipe a simplement indiqué comment faire.

Je tiens à saluer le ministre @cdube_sante et son équipe (notamment Sarah-Maude) ce matin. Il y avait problème informatique pour prendre rendez-vous pour la vaccination de mes parents et ils ont réglé la situation en moins de deux. Bravo et Merci Christian #UnMinistreASonAffaire