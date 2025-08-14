C’est le 14 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2010, la chanteuse et actrice Hilary Duff épouse le joueur professionel de hockey canadien Mike Comrie à Santa Barbara. Duff et Comrie (dont le père avait aidé à fonder la compagnie The Brick) ont un fils nommé Luca en 2012, mais annoncent leur séparation en 2014.

- En 1965, le groupe Sonny & Cher entame un séjour de trois semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec la chanson “I Got You Babe.” Sonny Bono avait été inspiré par la chanson “It Ain't Me Babe” de Bob Dylan.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2009, George Michael est arrêté, car on le suspecte d'avoir conduit en état d'ébriété après que son Land Rover soit rentré en colision avec un camion de marchandises à Berkshire, en Angleterre. La star du pop est questionnée et relâchée sans accusation.

- En 1985, il est rapporté que Michael Jackson aurait payé jusqu'à 50 millions de dollars pour ATV Music, à qui appartient les droits pour 40 000 chansons, dont 251 écrites par Paul McCartney et John Lennon – comme “Yesterday” et “Let It Be.” Parmi ceux que Jackson avait battu à l'enchère, il y avait McCartney, qui n'était pas du tout heureux du résultat.

- En 2017, un jury décide que l'animateur radio David Mueller avait fait des attouchements à Taylor Swift lors d'une session de rencontre quatre ans auparavant. Swift, qui avait témoigné pendant le procès, se voit donner le dollar symbolique qu'elle demandait."Je reconnais le privilège dont j'ai bénéficié dans la vie, dans la société et dans ma capacité à absorder le coût énorme de me défendre dans un procès comme celui-ci," dit Swift dans une déclaration. “J'espère aider ceux dont les voix devraient être entendues. Ainsi, je ferais des dons bientôt à plusieurs organismes qui aident les victims d'aggressions sexuelles à se défendre.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 14th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio