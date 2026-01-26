C’est le 26 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1991, a-ha, le groupe pop norvégien, joue devant 198,000 personnes au deuxième festival Rock in Rio, brisant le record pour la plus grosse foule de spectateurs ayant payé.

- En 1963, Andrew John Ridgeley naît en Angleterre. Lui et son ami George Michael enregistrent de la musique dans le solo de la maison de la famille Ridgeley et signeront un contrat d'enregistrement. Avec le groupe Wham!, le duo aura des hits comme “Wake Me Up Before You Go Go” et “Everything She Wants.” Sa relation avec Keren Woodward de Bananarama prend fin en 2017 après 25 ans.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2018, Lindsey Buckingham joue en public pour la dernière fois avec Fleetwood Mac, pour un concert-bénéfice à New York. La dernière chanson du spectacle est “Go Your Own Way.” Trois mois plus tard, le groupe annonce que Buckingham serait remplacé par Neil Finn de Crowded House et Mike Campbell des Heartbreakers.

- En 1977, Peter Green, le guitariste de Fleetwood Mac, qui avait participé à la fondation du groupe, est arrêté et placé dans un hôpital psychiatrique après avoir menacé son comptable, David Simmons, avec une carabine à air. Green a dit plus tard qu'il venait de revenir du Canada et avait mentionné le fusil à Simmons pendant un appel téléphonique.

- En 1980, Prince joue pour la première fois à l'émission American Bandstand. Entre les chansons, le chanteur âgé de 19 ans donne des réponses courtes aux questions de Dick Clark. Lorsqu'il lui demande combien d'instruments il est capable de jouer, l'artiste hésite et réponds "des milliers."

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2014, Lorde et Daft Punk sont les grands gagnants aux Grammys. “Royals” de Lorde gagne Chanson de l'année et Meilleure performance pop solo, alors que Daft Punk a Album de l'année, Disque de l'année et Meilleure performance pop de groupe/duo.

- En 2010, le trio country Lady Antebellum lance leur deuxième album, Need You Now. Propulsé par la chanson titre, il débute au #1 sur le Billboard 200 et gagnera un Grammy. Un vidéo pour la chanson est filmé à Toronto, surtout à l'hôtel King Edward et au restaurant Patrician Grill.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 26th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio