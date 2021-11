Fermeture du GMF Memphré : création d'un groupe de travail

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS annonce la création d'un groupe de travail qui aura pour mandat de trouver des solutions pour maintenir la couverture médicale adéquate à Magog après la fermeture de la Clinique Médicale GMF Memphré le 31 mars prochain.

Le Département régional de médecine générale collabore au projet.

L'objectif est de maintenir le plus de patients possible inscrits auprès d’un médecin de famille dans la région de Magog.

Au mois d'août, 12 000 patients étaient inscrits à la Clinique Médicale GMF Memphré.

Au 15 septembre dernier, 8 762 personnes étaient inscrites au guichet d’accès à un médecin de famille dans le RLS de Memphrémagog. Le taux d'inscription à un médecin de famille pour cette même population est de 81,3%.

Pusieurs médecins de la Clinique Médicale GMF Memphré ont pris leur retraite ou sont en voie de le faire c'est ce qui explique cette fermeture prochaine.

« Des médecins de cette clinique ont manifesté leur intérêt de maintenir leur pratique à Magog, ce qui est une excellente nouvelle pour leurs patients. Nous réfléchissons également à des stratégies afin de maintenir l’accès à des soins et services au plus grand nombre possible de patients orphelins qui se sont déjà inscrits au guichet d’accès », mentionne la Dre Josiane Ménard, représentante du DRMG pour le réseau local de services (RLS) de Memphrémagog.