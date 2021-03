Aucun bris dans la distribution en raison de la présence du variant

C'est en raison de la présence du variant sud-africain de COVID-19 que notre région recevra toutes les doses de vaccin pour le mois de mars.

Comme plusieurs autres régions au Québec, l'Abitibi-Témiscamingue devait au préalable recevoir moins de vaccin jusqu'à la mi-mars parce que le gouvernement du Québec veut prioriser Laval et Montréal, des endroits où la situation épidémiologique est plus préoccupante.

« On n'a pas de bris. On a continué à avoir nos doses et on va continuer à les avoir. Mais, il faut se rappeler qu'il y a d'autres régions aussi qui ont des variants ou pour lesquelles ce n'est pas encore confirmé, mais ça se peut que ça arrive au cours des prochains jours. »

- Dre Omobola Sobanjo qui est médecin-conseil à la Santé publique