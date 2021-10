SONDAGE : Lutte extrêmement serrée entre Valérie Plante et Denis Coderre

La course à la mairie de Montréal demeure extrêmement serrée à seulement 10 jours de l'élection municipale.

Valérie Plante et Denis Coderre recueillent chacun 36% des intentions de vote, selon un nouveau sondage Léger/Journal de Montréal/The Gazette publié ce jeudi.

Balarama Holness obtient 12% d'appuis.

Toujours selon cette enquête d'opinion, le coût des loyers et l'accès à la propriété est le principal enjeu de cette campagne électorale. C'est du moins l'avis de 50% des répondants. La question environnementale arrive au second rang, suivi de le relance économique du centre-ville et des artères commerciales.

Le sondage a été mené en ligne du 21 au 26 octobre auprès de 600 Montréalais âgés de 18 ans et plus. Aucune marge d'erreur n'est spécifiée.