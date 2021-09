Augmentation des signalements à la DPJ en Abitibi-Témiscamingue

Les signalements à la DPJ sont en légère hausse dans notre région.

Dans la dernière année, il y en a eu 3 699, soit plus que dix par jour. C'est une augmentation de 2.5% par rapport à l'année précédente.

De ce total, presque 40% sont retenus.

Le taux se signalement par 1000 habitants ici est de 123, alors qu'au Québec, c'est en moyenne de 74.

Le Directeur de la protection de la jeunesse en Abitibi-Témiscamingue, Donald Vallières, explique la disparité entre chez nous et le reste de la province :

«C'est une statistique qui est récurrente depuis plusieurs années. C'est sûr qu'on vit dans une région où les gens se connaissent plus. Je crois que ça facilite les signalements, les gens sont conscients, dans une petite municipalité, de la réalité des enfants. Au fil des années, l'écart se rétrécit tranquillement. Plus ça va, plus on se rapproche de la moyenne provinciale.»

- Donald Vallières