Grève dans neuf CPE de l'Abitibi-Témiscamingue

Parents, préparez-vous un plan B, puisqu'il y aura grève de 11 mille employés des centres de la petite enfance affiliés à la CSN vendredi prochain, le 24 septembre.

Ça touche neuf CPE de notre région.

Les syndiqués prévoient déclencher jusqu'à neuf jours de grève si les négociations n'aboutissent pas.

La question salariale est au coeur du litige.

Les employés réclament jusqu'à 27% d'augmentation, alors que le gouvernement offre une hausse de 12% sur trois ans.

Les CPE affiliés à la CSN en Abitibi-Témiscamingue :

Les CPE affiliés à la CSN :

- Vallée des loupiots de Val-d'Or

- Fleurs et miel de Rouyn-Noranda

- Bonnaventure de Rouyn-Noranda

- Petits chatons de La Sarre

- Bambin et câlin de Malartic

- Au village des petits lutins de Lorrainville

- P'tits maringouins de Matagami

- Cannelle et pruneau de Témiscaming

- Pidaban de Témiscaming First Nation