Inauguration d'un important lieu d'échange à Senneterre

Senneterre inaugure son Carrefour des peuples.

Le lieu physique, proche de la rivière Bell, représente un tipi avec des photos et un poème en cinq langues de l'artiste Louis Pésémapéo Bourdeleau.

C'est à l'endroit même où les Premiers peuples arrivaient à Senneterre, il y a de cela plusieurs siècles pour commémorer leur occupation du territoire.

Le président du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Oscar Kistabish, nous parle de ce nouveau bien culturel en territoire autochtone.

«Beaucoup de choses à partager et à revoir ensemble dans l'histoire. L'histoire, ç’a été fait, mais aujourd'hui il faut la faire ensemble. Il ne faut peut-être pas tout effacer, mais qu'on le fasse le reste ensemble et qu'on ne soit plus exclus.»