Incursion dans le centre de distribution des commandes Amazon à Chicoutimi

Pourquoi vos commandes effectuées sur Amazon sont livrées aussi rapidement chez vous? Des citoyens reçoivent parfois leur commande en moins de 24h au Saguenay-Lac-Saint-Jean, depuis l'ouverture d'un centre de distribution dans la région.

Nous avons demandé des explications au vice-président d'Intelcom, la compagnie en charge des installations situées au coin de la rue de la Manic et du boulevard Saint-Paul à Chicoutimi. François Poliquin répond que c'est grâce à des outils technologiques développés.

«On est une plateforme technologique et non une compagnie de transport traditionnelle. On dispose d'outils technologiques qui nous permettent d'optimiser et de séquencer les routes, c'est ça qui fait qu'on est plus efficace et qu'on est plus rapide que la compétition.»