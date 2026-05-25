Catherine Van Doesburg est une auteure-compositrice-interprète québécoise dont l’indie-pop se reconnaît au premier souffle : une voix claire, des mots justes, et cette rare capacité à mettre en chanson ce que l’on ressent sans toujours savoir le dire.

Autodidacte dans l’âme, elle s’est construite loin des chemins balisés, bercée par la chanson française et ses grandes voix (Clara Luciani, Héléna, Styleto). De cette école de l’intime, elle a retenu l’essentiel : la mélodie, l’interprétation habitée, une écriture qui va droit au cœur, sans artifice.

C’est en 2020 que Catherine a fait ses premiers pas sur scène, au piano. Deux ans plus tard, elle assure la première partie de BEYRIES, une étape marquante dans son parcours. En septembre 2024, elle dévoile Cœur à cœur, son premier EP réalisé par Ken Presse, un projet intime et sans filtre, complété par une collaboration remarquée avec Zagata sur À prendre ou à laisser.

Elle prépare aujourd’hui son premier album, attendu à l’automne. Une plongée dans un univers sincère, teinté des 80’s, aussi touchant que dansant.

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