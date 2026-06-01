Chadé Losane est la Future star iHeartRadio de juin 2026 à Rouge fm.

Chadé Losane est une auteure-compositrice-interprète qui entretient depuis toujours une relation profonde avec la musique. Ayant grandi en grande partie dans des centres d’accueil, très jeune elle trouve refuge dans l’écriture et le chant, transformant son vécu et ses émotions en musique.

Authentique et sensible, Chadé souhaite créer une connexion sincère avec son public : « J’ai envie que les gens s’identifient non seulement à ma musique, mais qu’ils trouvent aussi du réconfort dans ma voix et mes paroles ». Chaque chanson révèle une couleur différente, inspirée des expériences qui l’ont façonnée.

En 2024, elle participe à La Voix, dans l’équipe de Roxane Bruneau, où elle se rend jusqu’en demi-finale. Elle devient également la première artiste signée chez O’Bannon Records Inc, le label de Jonathan Roy.

Avec son tout nouvel extrait intitulé Respirer, écrit à la suite d’une rupture amoureuse et d’une crise existentielle, Chadé offre à cœur ouvert un morceau folk-pop tiraillé entre des rythmes ensoleillés et des thématiques lourdes de sens. Explorant le poids écrasant des épreuves de la vie, lorsque les moindres gestes deviennent des défis insurmontables, elle y tacle isolement, dépression et santé mentale, tout en proposant une œuvre lumineuse qui s’ouv

re sur le monde.

En une douce contradiction, l’artiste s’expose, profondément humaine : il faut parfois plonger dans la solitude pour parvenir à reprendre son souffle, malgré la crainte permanente de l’oubli. Respirer, c’est ce silence qui se transforme en cri du cœur, cet ultime moment avant la présence et le partage.

Découvrez dès maintenant la chanson Respirer de Chadé Losane sur les ondes de Rouge!

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