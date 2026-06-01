Mat Carrière est la Future star iHeartRadio de juin 2026 à ÉNERGIE.

Auteur-compositeur-interprète de 22 ans, Mathis Carrière est passionné par la musique depuis son plus jeune âge. Originaire de Gatineau, il développe son art en tant qu’artiste autodidacte. Guitariste et pianiste, il chante et écrit ses propres chansons, portées par des textes sincères et personnels.

Son univers musical est principalement inspiré du country, plus particulièrement de Bailey Zimmerman, une influence qui se reflète dans ses mélodies et dans sa manière de raconter des histoires inspirées de son vécu.

Mat possède une expérience variée de la scène. Il a offert de nombreux spectacles dans le cadre de concerts scolaires, notamment Secondaire en spectacle et Cégep en spectacle. Il s’est également produit dans des festivals ainsi que dans des établissements de type resto-bar, en plus de participer à plusieurs spectacles au profit de différentes fondations. Par ailleurs, il a pris part à l’émission La Voix Junior, où il s’est rendu jusqu’aux auditions à l’aveugle, une expérience marquante dans son parcours artistique.

À travers ses chansons, Mat cherche à partager des moments de vie et des émotions qui lui sont propres. Pour l’avenir, son objectif est de faire connaître son univers artistique, de continuer à développer ses compétences musicales et d’approfondir son travail de composition, tout en créant une connexion authentique avec son public.

Découvre dès maintenant la chanson Summer Nights de Mat Carrière à ÉNERGIE!

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