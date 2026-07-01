Dom Pelletier est la Future star iHeartRadio de juillet 2026 à ÉNERGIE.

Pendant 20 ans, Dom Pelletier a habité des personnages. Le chanteur punk de The Hunters. La rock star de Caravane. L’alter-ego psychédélique déjanté Bønanza. Des masques utiles, parfois vrais, mais des masques quand même.

Dom Pelletier, le vrai, c’est ce qu’il y a en-dessous, quand on enlève les artifices. Du pur Québécana. La franchise de Lisa Leblanc, la poésie ordinaire de Vallières et le naturel de Springsteen. Un son brut et dépouillé, enregistré live d’une traite dans la Shed à Dany Placard. Une voix éraillée par les kilomètres, de la chaleur humaine pis une couple d’erreurs qui tombent juste ben.

Des tounes pour exorciser l’écoeurantite du 9 à 5, honorer les road trips en bazou qui finissent nulle part, canaliser l’envie d’crisser son camp dans le bois. Pour les p’tits jours qui passent trop vite pis les bras où on trouve la sainte-paix quand tout le reste accroche.

Les tounes d’un gars qui a trouvé une meilleure fin au rêve américain qu’on lui avait

vendu : la sienne. Jouer de la musique, être soi-même, encore y croire, c’est ben en masse.

Découvre dès maintenant la chanson Ça vend pas de Dom Pelletier à ÉNERGIE!

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