MARCH est la Future star iHeartRadio de juillet 2026 à Rouge fm.

Artiste émergent basé au Québec, MARCH propose une approche différente de la musique francophone. Entre influences modernes et authenticité brute, son objectif est clair : créer un son qui sort des standards et qui reflète une nouvelle génération.

Sans artifices, il mise sur l’émotion, l’énergie et une identité qui lui est propre. Une évolution. Moins de bruit, plus de vrai. « Là où mes anciennes sources de bonheur ne faisaient plus effet. Un moment où tout change, où tu réalises que la paix que tu cherchais était plus proche que tu pensais ».

Découvrez dès maintenant la chanson New Desires (vf) de MARCH sur les ondes de Rouge!

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